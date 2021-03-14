17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
في دولة أفريقية.. طائرات مُسيرة تتولى عملية نقل لقاحات كورونا
Lebanon 24
14-03-2021
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت التقارير أنّ حكومة غانا تستخدم طائرات مُسيرة ذاتية التحليق من أجل تسريع عمليات تسليم لقاحات فيروس كورونا.
واستعانت الحكومة بطائرات شركة “zipline” للقيام بهذه المهمة، وقد سمحت هذه الخطوة بوصول اللقاح إلى المناطق النائية المحرومة من الخدمات اللوجستية التقليدية في غانا.
وكانت “zipline” بدأت عملياتها بنقل الدم والأدوية في رواندا عام 2016، ووسعت عملياتها لتشمل غانا عام 2019. وخلال شهر أيار 2020، قامت الشركة بتوصيل الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.
ووفقاً للتقارير، فإنّ “zipline” تديرُ 4 مراكز توزيع في غانا، كل منها عبارة عن مطار للطائرات المسيرة ومستودع طبي جزئي، وتضم أسطولاً من 30 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين بالإضافة إلى الإمدادات الطبية.
وتطير الطائرة إلى وجهتها بشكل مستقل وتقوم بتنزيل الطرود عبر المظلة لتعود بعد ذلك إلى المطار، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج” الالكتروني.
ويمكن لطائرات “Zipline” المُسيرة التوصيل إلى المستشفيات، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة المؤقتة التي يتم استخدامها لتوزيع لقاح فيروس كورونا في المناطق النائية في البلاد.
وتستغرق الطائرات المُسيرة التي تطير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من 30 إلى 40 دقيقة فقط في المتوسط لإكمال كل عملية تسليم. وبحسب التقارير، فإن الشركة المشغلة لهذه الطائرات تلقت الدفعة الأولى من اللقاحات في وقت سابق من هذا الشهر، ونفذت 36 عملية تسليم ووزعت 4500 جرعة في يوم واحد.
تابع
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل
09:00 | 2021-03-14
14/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن زيارة موفد لعون إلى البخاري.. هذا ما فعلته الـ OTV
Lebanon 24
بعد الحديث عن زيارة موفد لعون إلى البخاري.. هذا ما فعلته الـ OTV
08:00 | 2021-03-14
14/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
12:00 | 2021-03-14
14/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 12 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 12 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
10:10 | 2021-03-14
14/03/2021 10:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
20:32 | 2021-03-14
14/03/2021 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:30 | 2021-03-14
كوسوفو تفتتح رسمياً سفارتها في القدس
22:30 | 2021-03-14
توقيف أكثر من 10 أشخاص إثر أعمال عنف في لييج في شرق بلجيكا
22:00 | 2021-03-14
أزمة المياه في إيران تتفاقم.. حياة الناس في خطر
21:30 | 2021-03-14
إيران تتهم اسرائيل بالهجوم على سفينة حاويات في المتوسط
21:00 | 2021-03-14
لوموند: التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين اختبار لبايدن
20:30 | 2021-03-14
اللجنة الأولمبية تتجاهل معاناة الإيغور.. أولمبياد بكين قائمة رغم الانتقادات
فيديو
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 00:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-14
15/03/2021 00:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
15/03/2021 00:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact