في دولة أفريقية.. طائرات مُسيرة تتولى عملية نقل لقاحات كورونا





واستعانت الحكومة بطائرات شركة “zipline” للقيام بهذه المهمة، وقد سمحت هذه الخطوة بوصول اللقاح إلى المناطق النائية المحرومة من الخدمات اللوجستية التقليدية في غانا.





وكانت “zipline” بدأت عملياتها بنقل الدم والأدوية في رواندا عام 2016، ووسعت عملياتها لتشمل غانا عام 2019. وخلال شهر أيار 2020، قامت الشركة بتوصيل الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة. ذكرت التقارير أنّ حكومة غانا تستخدم طائرات مُسيرة ذاتية التحليق من أجل تسريع عمليات تسليم لقاحات فيروس كورونا.واستعانت الحكومة بطائرات شركة “zipline” للقيام بهذه المهمة، وقد سمحت هذه الخطوة بوصول اللقاح إلى المناطق النائية المحرومة من الخدمات اللوجستية التقليدية في غانا.وكانت “zipline” بدأت عملياتها بنقل الدم والأدوية في رواندا عام 2016، ووسعت عملياتها لتشمل غانا عام 2019. وخلال شهر أيار 2020، قامت الشركة بتوصيل الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

ووفقاً للتقارير، فإنّ “zipline” تديرُ 4 مراكز توزيع في غانا، كل منها عبارة عن مطار للطائرات المسيرة ومستودع طبي جزئي، وتضم أسطولاً من 30 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين بالإضافة إلى الإمدادات الطبية.



وتطير الطائرة إلى وجهتها بشكل مستقل وتقوم بتنزيل الطرود عبر المظلة لتعود بعد ذلك إلى المطار، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج” الالكتروني.



ويمكن لطائرات “Zipline” المُسيرة التوصيل إلى المستشفيات، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة المؤقتة التي يتم استخدامها لتوزيع لقاح فيروس كورونا في المناطق النائية في البلاد.



وتستغرق الطائرات المُسيرة التي تطير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من 30 إلى 40 دقيقة فقط في المتوسط لإكمال كل عملية تسليم. وبحسب التقارير، فإن الشركة المشغلة لهذه الطائرات تلقت الدفعة الأولى من اللقاحات في وقت سابق من هذا الشهر، ونفذت 36 عملية تسليم ووزعت 4500 جرعة في يوم واحد.