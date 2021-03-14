ليبيا.. ضربات جوية للجيش تستهدف عناصر ”داعش“ في أوباري

ذكرت وسائل اعلام ليبية أنّ “الجيش الوطني الليبي” نفذ 4 ضربات جوية، اليوم الأحد، استهدفت مخابئ عائدة لتنظيم “داعش” في مدينة أوباري، جنوب ليبيا.وكانت المعلومات تضاربت بشأن مصدر هذه الغارات التي أدّت إلى تدمير تلك المخابئ ومقتل عددٍ من عناصر التنظيم الإرهابي.وأشار الاعلام الليبي إلى أنّ الغارات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج داخل ثانية كبرى مدن جنوب البلاد.ومع هذا، كشفت التقارير أنّ عناصر الجيش الليبي نفذت عملية اقتحام عقب تنفيذ الضربات الجوية المتتالية، واستطاعت إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، كما تمّت مصادرة أسلحة، في حين أفيد أيضاً عن انفجار مخزن للذخيرة بسبب الغارات الجويّة. أما في يتعلق بالقوات الليبية التي نفذت عملية الاقتحام، فإنه لم تسجل أي خسائر في صفوفها.ولفتت التقارير إلى أنّ هذه العملية العسكرية النوعية للجيش الوطني الليبي جاءت بعد معلومات تفيد بنشاط لمجموعات “داعش” ضمن أوباري، كما تبين أيضاً أن كان هناك مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الجيش والمدنيين.