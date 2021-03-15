عربي-دولي

يبث على شبكة يتابعها مليار شخص.. أوباما وزوجته ينتجان برنامجاً عن المسلمين في رمضان

Lebanon 24
15-03-2021 | 06:45
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كتبت "الشرق الأوسط": ينتج الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، برنامجاً رمضانياً على حلقات تبث يومياً طوال الشهر الكريم عبر الحلقات الصوتية «البرودكاست»، ويركز البرنامج على الإسلام والمسلمين، في محاولة لتعميق التعايش في الولايات المتحدة، وتوطيد علاقة أميركا مع الجالية الإسلامية، حسبما أفادت به شبكة «تيلر ريبورت».

 

ويتضمن البرنامج المسمى «هاير جراوند (أرضية أعلى)... أخبرهم مَن أنا»، الذي تنتجه شركة «هاير جراوند» المملوكة لأوباما وميشيل، بالاشتراك مع إذاعة «سبوتيفاي»، إجراء حوارات مع فنانين وممثلين ونشطاء ورياضيين من الجالية المسلمة في أميركا، «ويركز على الجوانب الإنسانية للضيوف».

 

وكشفت متشيا أبو سيف (الأميركية من أصل باكستاني)، التي ستلعب دور المذيعة في هذه الحلقات، في تصريحات، أن «القصص التي سيتناولها البرنامج ستكون عامة، وجميع الضيوف سيكونون مسلمين، والهدف النهائي للبرنامج هو أن يحب الناس الضيوف الذين يستمعون إليهم دون الكشف عن هويتهم».

 

تعرض البرنامج لموجة من الهجوم من عدة صحف موالية للأحزاب اليمينية بمجرد الإعلان عنه، ووُصف بأنه يعكس نوعاً من «غرام اليسار الأميركي مع الإسلاموية»، وقال الكاتب روبرت سبنسر في تقرير: «هذا ما كنت تنتظره... أوباما ينتج برنامجاً لجميع المسلمين في رمضان».

 

وأضاف ساخراً: «يعد البرنامج بإظهار أفضل ما في الطبيعة البشرية... سيكون بالتأكيد للمسلمين».

 

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المصدر: الشرق الأوسط
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