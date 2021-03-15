أوروبا تستعد لإطلاق "جواز السفر الأخضر" قبل الصيف.. إليكم التفاصيل





وأوضح أنها ستكون مزودة برمز مجاني، وبلغة كل دولة، ومترجمة إلى اللغة الإنكليزية، و«صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «نعمل على إنجاز ذلك قبل حزيران»، مؤكداً أنه «من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الموسم السياحي». كتبت "الشرق الأوسط": تنوي السلطات الأوروبية إطلاق خدمة الشهادة الصحية (جواز السفر الأخضر)، لتسهيل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلنه تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية الأوروبية، أمس الأحد. وقال بريتون، في برنامج إذاعي على أثير «أوروب 1»، إن المقترح الذي سيحال (الأربعاء) يتضمن معلومات «تشير إلى أن الشخص قد تم تلقيحه ضد (كوفيد)، أو أنه تعافى، أو أنه حصل على اختبار (بي سي آر) سلبي». ولفت المفوض إلى أن الشهادة «ستكون رقمية أو ورقية» لاحترام رغبة أولئك الذين «لا يريدون تنزيلها على هواتفهم الذكية؛ وهذا حقهم».وأوضح أنها ستكون مزودة برمز مجاني، وبلغة كل دولة، ومترجمة إلى اللغة الإنكليزية، و«صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «نعمل على إنجاز ذلك قبل حزيران»، مؤكداً أنه «من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الموسم السياحي».

وتطرق المفوض الأوروبي أيضاً إلى إعلان «أسترازينيكا»، يوم أمس، تأخير تسليم لقاحات إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً ذلك «غير مقبول بالنسبة لي، أو غير مفهوم على أي حال». ولفت إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى «خلل في السلسلة اللوجيستية»، رافضاً التفكير حتى الآن بالتبعات القضائية. وبدا مطمئناً بشأن برنامج التطعيم الأوروبي، متعهداً بأن «التأخر في (أسترازينيكا) لا يعني أننا سنتخلف عن برنامج التطعيم في الأشهر الثلاثة الأولى».



ومن جهة أخرى، دافعت المفوضية الأوروبية عن سياستها المتمثلة في توزيع لقاحات «كوفيد-19» بشكل متكافئ داخل الكتلة، بعد أن شكت النمسا و5 دول أعضاء أخرى من عدم تخصيص الجرعات بالتساوي. وفي رسالة مشتركة إلى المفوضية والمجلس الأوروبي، دعا زعماء 6 دول أوروبية، هي النمسا وجمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا وكرواتيا، إلى إجراء مناقشات حول توزيع اللقاحات.