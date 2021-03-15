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رغد صدام حسين تكشف حقيقة حساب ابنة شقيقها "عدي".. شاهدوا ماذا نشرت

Lebanon 24
15-03-2021 | 08:00
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كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق حقيقة حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منسوب لابنة شقيقها عدي. 

وعرضت رغد في تغريدة على حسابها بالموقع صورة للحساب الذي تظهر فيه فتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، ووضعت عليه علامة "X" في إشارة إلى أنه حساب مزور.
 
 


وعلقت رغد صدام حسين بقولها: "لانعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض".

وأثارت تغريدة رغد تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، الذين أكدوا أن الحساب مزيف. 
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت رغد توضيحا بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن ابنتها حرير.

ونفت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور ابنتها حرير حسين كامل في الفيديو، وهي تمارس التمرينات الرياضية داخل صالة "الجيم".
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