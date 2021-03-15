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عربي-دولي
لمن يريد صيام رمضان.. حسابات فلكية تحدد أول يوم
Lebanon 24
15-03-2021
|
10:00
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أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي أجرتها تشير إلى أن غرة رمضان لهذا العام ستوافق ليوم الثلاثاء الـ13 من نيسان المقبل.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن "هلال شهر رمضان للعام 1442 هجرية سيولد فجر يوم الاثنين الموافق 12 نيسان، وهو يوم التحري، حيث ستغيب الشمس في مدينة القدس في تمام الساعة 07:06 مساء، بينما سيغيب القمر في تمام الساعة 07:28 مساء، وبالتالي يكون مكثه 22 دقيقة".
وأضافت: "رغم ذلك ستكون رؤية الهلال في هذا الوقت في فلسطين غير ممكنة وصعبة، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال وقربه من الأفق".
وتابعت: "رؤية الهلال ستكون ممكنة بالتلسكوبات من أجزاء واسعة من إفريقيا بما في ذلك المغرب وموريتانيا وجنوب ووسط الجزائر وجنوب ليبيا وأجزاء من السودان والصومال والمحيط الأطلسي، كما يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ".
وأوضحت الجمعية، أنه "من المتوقع أن تعلن العديد من الدول العربية والإسلامية يوم الثلاثاء 13 نيسان غرة شهر رمضان".
المصدر: وكالة معا
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