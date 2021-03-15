الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بالسعودية





وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات للحوثيين "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية". أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات للحوثيين "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية"، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة "يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المجموعات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".



وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".