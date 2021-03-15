فتح مراكز الاقتراع في هولندا في انتخابات تستمر 3 أيام

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا، في إطار انتخابات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، يتوقع أن تسمح لرئيس الوزراء مارك روته بالفوز بولاية جديدة، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".



وتستمر الانتخابات حتى الأربعاء، لاحترام التدابير المتخذة في إطار مكافحة كوفيد-19 مع فتح المكاتب اعتبارا من الاثنين عند الساعة 30،07 (30،06 ت غ) خصوصا للأشخاص الذين يعانون ضعفا حيال المرض.