هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

علقت هولندا امس استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، في إجراء احترازي، وذلك حتى 28 آذار ضمنا، بعد الإبلاغ عن "آثار جانبية محتملة" في الدنمارك والنروج، من دون أن تكون هناك صلة مؤكدة في هذه المرحلة بين تلقي اللقاح وتلك الآثار.وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت وزارة الصحة في بيان إنه "بناء على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولندية، في إجراء احترازي وبانتظار تحقيق معمق أكثر، بتعليق إعطاء لقاح أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19.