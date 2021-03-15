19
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الوكالة الإيطالية للدواء: لقاح استرازينيكا آمن
Lebanon 24
15-03-2021
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الوكالة الإيطالية للدواء في بيان اليوم، أن "لقاح استرازينيكا آمن ولا علاقة بين حوادث الوفيات واللقاح".
وكانت وزارة الصحة الإيطالية طلبت في تعميم، "استئناف استخدام اللقاح"، وكان أكثر من 70 بالمائة من الذين تم استدعاؤهم من قبل مراكز التلقيح قد تمنعوا من تلقيه.
أما في مدينة باليرمو حيث توفي شخصان بعد تلقي اللقاح، أقدم قاضي التحقيق بالوفاة على تلقيح نفسة بلقاح استرازينيكا.
تابع
الأكثر قراءة
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
20:32 | 2021-03-14
14/03/2021 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!
Lebanon 24
مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!
20:58 | 2021-03-14
14/03/2021 08:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
21:55 | 2021-03-14
14/03/2021 09:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد: لهذا السبب غادرت الـmtv و "هني جن جنونن"
Lebanon 24
كارلا حداد: لهذا السبب غادرت الـmtv و "هني جن جنونن"
15:30 | 2021-03-14
14/03/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
11:14 | 2021-03-15
15/03/2021 11:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-03-15
بينهم وزير الخارجية.. بريطانيا تفرض عقوبات على مقرّبين من الأسد!
13:00 | 2021-03-15
إيران.. "الحرس الثوري" يكشف عن مدينة جديدة للصواريخ تحت الأرض (فيديو)
12:30 | 2021-03-15
قراءة إسرائيلية لمحادثات مصر وتركيا.. التفاتة "تكتيكية" لأردوغان
12:00 | 2021-03-15
ترامب على خط مقابلة هاري وميغان.. وتصريح ناري!
11:30 | 2021-03-15
هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا
11:00 | 2021-03-15
لون السماء تحوّل إلى برتقالي.. عاصفة رملية قوية تضرب بكين (فيديو)
فيديو
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 13:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-14
15/03/2021 13:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
15/03/2021 13:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact