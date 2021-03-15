الوكالة الإيطالية للدواء: لقاح استرازينيكا آمن

أكدت الوكالة الإيطالية للدواء في بيان اليوم، أن "لقاح استرازينيكا آمن ولا علاقة بين حوادث الوفيات واللقاح".



أما في مدينة باليرمو حيث توفي شخصان بعد تلقي اللقاح، أقدم قاضي التحقيق بالوفاة على تلقيح نفسة بلقاح استرازينيكا. وكانت وزارة الصحة الإيطالية طلبت في تعميم، "استئناف استخدام اللقاح"، وكان أكثر من 70 بالمائة من الذين تم استدعاؤهم من قبل مراكز التلقيح قد تمنعوا من تلقيه.أما في مدينة باليرمو حيث توفي شخصان بعد تلقي اللقاح، أقدم قاضي التحقيق بالوفاة على تلقيح نفسة بلقاح استرازينيكا.