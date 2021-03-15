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الوكالة الإيطالية للدواء: لقاح استرازينيكا آمن

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:05
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أكدت الوكالة الإيطالية للدواء في بيان اليوم، أن "لقاح استرازينيكا آمن ولا علاقة بين حوادث الوفيات واللقاح".
وكانت وزارة الصحة الإيطالية طلبت في تعميم، "استئناف استخدام اللقاح"، وكان أكثر من 70 بالمائة من الذين تم استدعاؤهم من قبل مراكز التلقيح قد تمنعوا من تلقيه.
أما في مدينة باليرمو حيث توفي شخصان بعد تلقي اللقاح، أقدم قاضي التحقيق بالوفاة على تلقيح نفسة بلقاح استرازينيكا.
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