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ترامب على خط مقابلة هاري وميغان.. وتصريح ناري!

Lebanon 24
15-03-2021 | 12:00
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رغم الضجة التي أثارتها مقابلة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان مع مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري، لم يدل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأي تعليق رسمي.

 

إلا أن كبير مستشاري ترمب السابق، جيسون ميلر، كشف رأي الرئيس السابق في المقابلة، خلال ظهوره في بودكاست ستيف بانون الأربعاء الماضي، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وقال ترامب لميلر إنه فكر في الإدلاء ببعض الملاحظات حول المقابلة التي بثت يوم 7 آذار الجاري، وكان ذلك سيتحول إلى خبر، غير أنه فضل في نهاية المطاف ألا يدلي بتصريح علني، لأن الأمر ليس بـ"الفكرة الجيدة".

 

وبحسب ميلر، بدا ترمب كما لو أنه يقول "نعم، إنها (أي ميغان ماركل) ليست جيدة. لقد قلت هذا من قبل، والآن الجميع يرى ذلك".

 

إلى ذلك أوضح ترامب لكبير مستشاريه السابق أنه في حال قال ميلر أي شيء سلبي عن ميغان، فسيجد نفسه خارج عمله، مضيفاً: "انظر إلى بيرس مورغان".

 

نقد واستقالة

يذكر أنه خلال مقابلة استمرت ساعتين مع أوبرا وينفري، صرحت ميغان أن العائلة المالكة رفضت مناشدتها الحصول على مساعدة نفسية، مؤكدة أن أحد أفراد العائلة طرح أسئلة بشأن لون بشرة طفلها المنتظر حينئذ. كما قالت إنها فكرت بالانتحار أثناء إقامتها في بريطانيا.

 

وفي الصباح التالي لبث المقابلة على قناة تلفزيونية أميركية، وجه المذيع البريطاني بيرس مورغان سهام النقد في برنامجه لميغان، مشدداً على أنه لا يصدق كلمة واحدة مما قالته. وفي اليوم التالي انسحب ثائراً من برنامجه الذي يبث على الهواء مباشرة عندما اعترض مذيع يشاركه تقديم الحلقة على موقفه. وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت محطة "آي.تي.في" أنه استقال.

 

المصدر: العربية
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