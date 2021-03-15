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عربي-دولي
بينهم وزير الخارجية.. بريطانيا تفرض عقوبات على مقرّبين من الأسد!
Lebanon 24
15-03-2021
|
13:30
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أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على 6 شخصيات مقرّبة من الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب ما ذكر موقع "العربية"، فقد شملت تلك العقوبات وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارته لونا الشبل ويسار إبراهيم، الذي يعتبر من مموّلي النظام السوري.
كما طالت أيضاً رجل الأعمال محمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، بالإضافة إلى الرائد في الجيش السوري زيد صلاح.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن "حزمة العقوبات الجديدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على 6 أعضاء في النظام، بمن فيهم وزير الخارجية، لضمان عدم استفادتهم من القوانين والاجراءات البريطانية بأي شكل من الأشكال".
وشدد في بيان على أن "كل الأفراد المذكورين هم جزء من النظام أو يدعمونه، ومسؤولون بالتالي عن قمع الشعب السوري أو الاستفادة من بؤسه".
المصدر: العربية
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