عربي-دولي

السودان يطلب وساطة رباعية لحلّ أزمة "سدّ النهضة"

Lebanon 24
15-03-2021 | 14:00
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تقدم السودان، اليوم الإثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية لحلّ الخلاف حول ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي، على الرغم من إعلان أديس أبابا رفضها للوساطة الرباعية وتمسّكها بالوساطة الأفريقية.
 
وبحسب ما نقل موقع "العربية" عن وسائل إعلام سودانية، فقد بعث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ورئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي، طالباً "التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة".

وأبدى حمدوك لأطراف الرباعية رغبته في أن "تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات"، لافتا إلى طلبه "عدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات".

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن أديس أبابا أبلغت الوفد الكونغولي بشأن موقفها الرافض للوساطة الرباعية وتمسّكها بالوساطة الإفريقية.
المصدر: العربية
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