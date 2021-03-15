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عربي-دولي
مقتل خمسة متظاهرين في بورما غداة يوم من القمع الأكثر دموية
Lebanon 24
15-03-2021
|
15:00
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قتل خمسة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية اليوم في بورما على أيدي قوات الأمن غداة يوم من القمع الأكثر دموية منذ انقلاب الأول من شباط، وفق ما أفاد شهود كانوا في المكان.
وقال أحد السكان من دون الكشف عن اسمه خشية الانتقام، لوكالة "فرانس برس" إن رجلين وامرأة قتلوا وأصيب 12 شخصا بجروح في ميينغيان في وسط البلاد.
وأكد شاهد آخر أنه على بعد 300 كلم نحو الجنوب، قتل متظاهران بعد إصابتهما بطلقات في الصدر. وقتل ما لا يقل عن 44 متظاهرا الأحد، في أعلى حصيلة قتلى يومية منذ انقلاب الأول من شباط.
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