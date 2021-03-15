الفرنسي الموقوف في إيران منذ أيار يلاحق بتهمة التجسس

تلاحق السلطات القضائية الإيرانية مواطنا فرنسيا أكدت باريس الشهر الماضي أنه موقوف في الجمهورية الإسلامية منذ أيار 2020، بتهمة "التجسس"، وفق ما أفاد المحامي سعيد دهقان اليوم، وحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".وأورد المحامي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن الموقوف هو الفرنسي بنجامان بريير، ويلاحق بتهمتي "التجسس" و"الدعاية ضد النظام (السياسي في الجمهورية الإسلامية)".