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الخارجية الايرانية: طهران تدرس كل الخيارات بعد تخريب تعرضت له سفينتها

Lebanon 24
15-03-2021 | 17:00
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أكدت إيران بلسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، اليوم، أنها تدرس "كل الخيارات" بعد الهجوم "التخريبي" الذي تعرضت له إحدى سفن الشحن في البحر المتوسط، معتبرة أن المؤشرات تدل على وقوف الاسرائيليين خلفه. 

وكان الإعلام الرسمي نقل الأسبوع الماضي عن متحدث باسم الشركة الإيرانية للنقل البحري، قوله إن سفينة الشحن "إيران شهركرد" تعرضت لاعتداء "إرهابي" في 10 آذار، في ما اعتبرته الخارجية الإيرانية السبت "هجوما تخريبيا".

وقال المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي: "نظرا الى مكان (وقوع) التخريب، كل الأمور تدفع الى الاعتقاد أن نظام احتلال القدس يقف خلف هذه العملية".

وتابع "التصرف العدائي يعزز هذه النظرية".

وأكد ان "من الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية في إيران تدرس كل الخيارات ضد أي جهة يثبت ضلوعها في عملية التخريب هذه".
 
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