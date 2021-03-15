الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد لندن في شأن الحدود مع إيرلندا

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءين قانونيين ضد بريطانيا، اليوم، متهما اياها بـ"خرق بند في اتفاق بريكست يتعلق بإيرلندا".وأفاد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معا. ونحن ملزمان حاليا تطبيقه معا".