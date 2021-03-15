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ألمانيا: قرار تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ليس سياسيا

Lebanon 24
15-03-2021 | 19:12
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أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان أن قرار بلاده تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ليس سياسيا.
 
وشدد سبان على أن "هذا قرار مهني وليس سياسيا"، مضيفا أنه كان يتبع توصية معهد بول إيرليش، منظم اللقاحات في ألمانيا.

ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق استخدام لقاح " أسترازينيكا" بعد تقارير من الدنمارك والنرويج عن الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة له، بما في ذلك النزيف والجلطات الدموية.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنه لا يوجد مؤشر على أن اللقاح يسبب جلطات دموية، مبينة أنها تعتقد أن فوائد اللقاح "تستمر في التفوق على مخاطره".

وأقرت الوكالة بأن بعض الدول الأوروبية أوقفت استخدام اللقاح، لكنها قالت إن التطعيمات قد تستمر أثناء التحقيق في حالات تجلط الدم.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، وحثت البلدان على الاستمرار في استخدام اللقاح.
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