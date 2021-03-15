15
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير الدفاع التركي: لا قيمة لمناورات اليونان والسعودية أمام قدرات تركيا العسكرية
Lebanon 24
15-03-2021
|
22:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قلل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من شأن المناورات العسكرية المشتركة بين اليونان والسعودية، مشيرا إلى أنها لا تعني شيئا أمام قدرات تركيا العسكرية.
وقال أكار في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية: "عليهم أن يعلموا ويروا أنهم لا يمكنهم تحقيق شيء بهذا ولا قيمة عسكرية لهذه المناورات أمام تركيا وقواتها المسلحة".
وقال: "نحن كالعادة نحترم القوانين الدولية والحوار، لكن مع الأسف لا تزال اليونان تتصرف بأسلوب التهديد بما يتنافى مع حسن الجوار ويزيد التوتر ويعرقل تأسيس علاقات جوار حسنة".
وتابع: "نرفض محاولات تصوير الموضوع بين تركيا واليونان على أنه خلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا والولايات المتحدة، لن يصلوا إلى نتيجة من ذلك".
وأضاف: "نتمنى أن يتخلى جيراننا اليونانيون عن مواقفهم الاستفزازية بأقرب وقت ممكن، ونرى أن ذلك مهم لرفاهية المنطقة واليونان وشعبها الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة في حين لا تزال حكومته تسعى لمزيد من التسلح".
وكانت مناورة "عين الصقر1" قد انطلقت بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها اليونانية، وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ ضمن هذه التدريبات طلعات جوية وتمارين مشتركة في سماء المتوسط، وأن هدف التمرين يكمن في "صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية".
تابع
الأكثر قراءة
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
Lebanon 24
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
13:45 | 2021-03-15
15/03/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021
09:00 | 2021-03-15
15/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
11:14 | 2021-03-15
15/03/2021 11:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
07:06 | 2021-03-15
15/03/2021 07:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
16:47 | 2021-03-15
15/03/2021 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-03-15
حمدوك يشدد على "تغيير نهج التفاوض" بشأن أزمة سد النهضة
23:30 | 2021-03-15
توصية عاجلة من "الصحة العالمية" بشأن لقاح أسترازينيكا
23:00 | 2021-03-15
"داعش" يتحرّك من جديد.. هل يستعيد السيطرة على أراضٍ في سوريا والعراق؟!
22:30 | 2021-03-15
حزب ميركل يقرّ بإخفاقات في إدارة أزمة وباء كورونا بعد هزيمته في انتخابات محليّة
21:30 | 2021-03-15
جونسون: نحن على ثقة بأن لقاح "أسترازينيكا" آمن
21:00 | 2021-03-15
بين كورونا والسياسة.. هل يعيد التاريخ نفسه في أميركا؟
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 05:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 05:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
16/03/2021 05:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact