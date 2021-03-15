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عربي-دولي
توصية عاجلة من "الصحة العالمية" بشأن لقاح أسترازينيكا
Lebanon 24
15-03-2021
|
23:30
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في قرار سريع، أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناتان، الاثنين، الدول بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، عشية اجتماع لخبراء هذه الهيئة الأممية لدرس مستوى سلامة اللقاح.
وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف قالت سواميناتان "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا"، وذلك في حين علّقت دول عدة استخدام هذا اللقاح بسبب تعرّض أشخاص تلقّوه لتجلطات دموية.
وتابعت "إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح".
وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بمرض كوفيد-19.
وقالت "بناء على ما رأيناه إلى حد الآن في البيانات الأولية، لم ترتفع أعداد المصابين بتجلطات دموية".
وتقف منظمة الصحة العالمية في خط الدفاع الأمامي لمكافحة الجائحة، وقد أعلنت أن خبراء التلقيح التابعين لها سيعقدون الثلاثاء اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم غيبرييسوس إن "المجموعة الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية حول التلقيح عاينت المعطيات وهي على تواصل وثيق مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وسنعقد اجتماعا يوم غد".
والاثنين، قال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، إن بلاده ستوقف التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن تعرض متلقين لمضاعفات وجلطات.
وقالت وزارة الصحة الألمانية، إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك، المسؤول عن اللقاحات في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
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