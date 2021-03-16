سفير اميركي سابق في دمشق يقيم التطورات: لم نفهم سوريا على الوجه الصحيح

كتب السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد في "الشرق الاوسط": "وقع الأميركيون في خطأ الظن بأن الاتفاق بين وزراء الخارجية، أثناء اجتماعات "مجموعة أصدقاء سوريا"، يوازي الاتفاق حول الاستراتيجية والتكتيكات العسكرية في الحرب. وقد أخفقنا من جانبنا في حل مشكلة تعارض المصالح والأجندات الوطنية، والأفعال المتضاربة لأجهزة استخبارات الدول «الصديقة لسوريا»، التي أضرت بـ«الجيش السوري الحر»، وشكلت عوناً عسكرياً للأسد.أما الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الأميركيون، فهو عجزهم عن استيعاب كيف يفكر السوريون.