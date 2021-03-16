غير بيدرسن: لا علاقة لي بانتخابات سوريا.. وأخجل من مأساتها

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس الإثنين، إن السوريين وقعوا في «فخ الحرب اللامنتهية»، وإن على الجميع أن «يشعر بالخجل» بسبب الفشل في وقف «المأساة السورية».

وأوضح بيدرسن رداً على سؤال، أن الانتخابات الرئاسية السورية المقررة منتصف العام الحالي «ليست جزءاً» من مهمته بموجب القرار الدولي 2254 الذي «يتحدث عن انتخابات بموجب دستور جديد. هذه الانتخابات يجب أن تجرى وفق أعلى المعايير الدولية بمشاركة من السوريين في الشتات».

وقال بيدرسن في حديث أجري عبر الهاتف، في الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السورية في 15 آذار 2011، إن هناك «عوامل جديدة» تدعو إلى الاعتقاد بإمكان التحرك نحو حل في سوريا، بينها «الهدوء النسبي على الأرض، والأزمة الاقتصادية التي تضرب سوريا في جميع مناطقها»، والقناعة أن أياً من «الحكومة السورية أو المعارضة أو مجموعة آستانة أو أميركا، ليست قادرة وحدها على احتكار الحل، وأنه لا بد من نهاية نتفاوض عليها (تسوية)». وزاد «إنني على تواصل مستمر مع المحاورين الأساسيين في واشنطن وموسكو والعواصم العربية والأوروبية وطهران وأنقرة. شعوري أن جميعهم يفهمون أنه ليس هناك طرف واحد قادر على احتكار الحل».