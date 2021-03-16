الأزمة السورية في عامها العاشر.. أميركا وأوروبا: لن نسمح باستمرار هذه المأساة!

أعلنت كلّ من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في بيان مشترك أنّها "لن تسمح باستمرار الأزمة السورية لـ10 سنوات أخرى، وذلك في الذكرى العاشرة لبدء الأزمة السورية في العام 2011.







وأضافت أنّه من الضروري "ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الانتهاكات والفظائع في سوريا"، معتبرة أنّ الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه "يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية في البلاد".



كما شدد البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الإيطالية، على أن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اتفقوا على عدم التخلّي عن المواطنين السوريين، مؤكدين أن بلادهم ملتزمة بإحياء السعي إلى التوصل لحل سلمي يحمي حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وقالوا: لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى".



وأضاف البيان أن "لا علاقة مع دمشق قبل عملية سياسية تشمل جميع السوريين، مؤكدين أنّه على النظام السوري وحلفائه الانخراط في العملية السياسية والسماح بدخول المساعدات". ولفتت الدول المذكورة في بيان أميركي - أوروبي مشترك إلى أنّ "استمرار الصراع في البلاد وفّر مساحة للإرهابيين"، مشدّدة على ضرورة وقف ذلك، بحسب ما نقل موقع "العربية".وأضافت أنّه من الضروري "ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الانتهاكات والفظائع في سوريا"، معتبرة أنّ الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه "يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية في البلاد".كما شدد البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الإيطالية، على أن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اتفقوا على عدم التخلّي عن المواطنين السوريين، مؤكدين أن بلادهم ملتزمة بإحياء السعي إلى التوصل لحل سلمي يحمي حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وقالوا: لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى".وأضاف البيان أن "لا علاقة مع دمشق قبل عملية سياسية تشمل جميع السوريين، مؤكدين أنّه على النظام السوري وحلفائه الانخراط في العملية السياسية والسماح بدخول المساعدات".

وكان لمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون دعا الأطراف السورية إلى "إظهار الرغبة في إنهاء الصراع"، منتقداً ما وصفه "انقسام المجتمع الدولي حيال الأزمة مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاعها".



وناشد الأطراف السورية "للتفاوض حول تسوية عبر عملية يقودها السوريون بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254"، معتبراً أنّه "على هذه الأطراف إظهار الرغبة السياسية في تحقيق ذلك".

بدورها، دعت الولايات المتحدة الأميركية خلال جلسة لمجلس الأن الدولي، أمس الإثنين، المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إنّ هذه الانتخابات "لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية" و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".



يذكر أن النزاع الثوري يطوي 10 سنوات دامية، خلفت أكثر من 388 ألف قتيل، ولا تزال المأساة متواصلة.



فإلى جانب القتلى حصدت الحرب آلاف الجرحى ومبتوري الأطراف، وملايين النازحين واللاجئين، فضلاً عن آلاف المختفين قسرًا والمخطوفين الذين لا يزال أهلهم ينتظرون أي خبر عنهم.

ولم تتوصل جولات مديدة من المحادثات برعاية أممية وروسية وغيرها من التوصل حتى الآن إلى حلّ أو تسوية، أو وقف دائم لإطلاق النار رغم تراجع حدة القتال بشكل كبير خلال العام المنصرم.