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اصطدام طائرة صغيرة بسيارة في فلوريدا (صورة)

Lebanon 24
16-03-2021 | 11:00
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بعد اصطدام طائرة صغيرة بسيارة دفع رباعي جنوبي ولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما افادت "سبوتنيك".

وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار نورث بيري في مدينة بيمبروك باينز في فلوريدا، عندما قطعت خط كهرباء على بعد بضع مئات من الأمتار من المدرج واصطدمت بالسيارة.

وبعد لحظات اشتعلت النيران في الحطام، ما أدى إلى نشر شريط من النار عبر الطريق.

ولقي راكبا الطائرة مصرعهما على الفور، وأصيب اثنان آخران امرأة وصبي، عندما اصطدمت الطائرة، وهي من طراز بيتشكرافت بونانزا بمحرك واحد، بسيارتهما.


وتم نقل راكبي السيارة إلى مستشفى قريب، حيث توفي الطفل لاحقا متأثرا بإصابته.
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