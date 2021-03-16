تحذير أميركي - ياباني من سلوك الصين المزعزع للاستقرار

انتقد وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان اليوم الصين وقالوا إنهم جددوا التزامهم معارضة "سلوكها المزعزع للاستقرار" خلال محادثاتهم في طوكيو.وقال المسؤولون في بيان مشترك وزعته وكالة "فرانس برس" :"إن الولايات المتحدة واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين عندما يتعارض مع النظام الدولي القائم، يمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية".وأضاف البيان :"الوزراء ملتزمون مقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار تجاه البلدان الأخرى في المنطقة".