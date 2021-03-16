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إكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بؤرة تفشٍ في فرنسا!

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:00
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قالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان مساء أمس الاثنين، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا.

وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

وأشارت الوزارة إلى إن السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.
المصدر: روسيا اليوم
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