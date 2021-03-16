عربي-دولي

كيف ردّت إثيوبيا على طلب السودان "الوساطة الرباعية" بشأن "سدّ النهضة"؟!

Lebanon 24
16-03-2021 | 13:00
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتي، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن "الوساطة الرباعية" التي طلبها السودان، مشيراً إلى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات في أي وقت، وأنّ على الأطراف كافة احترام الاتحاد الإفريقي ودوره في الوساطة.

وقال إنّه "لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الإفريقي بدوره"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وتابع: "حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة".
وكان السودان تقدم، الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية، لحلّ الخلاف بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث.
 
وكانت "سكاي نيوز" نقلت عن مصادر وصفتها بالمطّلعة قولها إنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلب من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات "سدّ النهضة".

المصدر: سكاي نيوز
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