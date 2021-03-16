الكرملين: الضغوط على الدول لرفض لقاح سبوتنيك غير مسبوقة

أعلن الكرملين اليوم أن الضغوط على بعض البلدان لرفض شراء لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لمرض كوفيد-19 بلغت مستويات غير مسبوقة، مضيفا أنه لا مجال لنجاح مثل هذه المحاولات، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".

أدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات ردا على طلب للتعقيب على تقرير للحكومة الأميركية بدا أنه يشير على ما يبدو إلى أن الولايات المتحدة حاولت إثناء البرازيل عن شراء اللقاح الروسي.

وقال :"إن روسيا تعارض تسييس الأمور فيما يتعلق باللقاحات".