عربي-دولي

ماذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية عن لقاح أسترازينيكا؟

Lebanon 24
16-03-2021 | 16:59
A-
A+
Doc-P-803706-637515110114143201.jpg
Doc-P-803706-637515110114143201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية، الثلاثاء، أن الهيئة "مقتنعة تماما" بفوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه، بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبية أخرى محتملة.

وقالت مديرة الوكالة، إيمر كوك، في مؤتمر صحافي "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية".

وعلقت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، في إجراء احترازي بسبب المخاوف من التسبب بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى "محتملة"، رغم عدم وجود علاقة سببية مثبتة حتى الآن.

وأكدت المجموعة البريطانية- السويدية المصنّعة أنّ اللقاح آمن "ولا يوجد دليل على زيادة خطر" الإصابة بالجلطة الدموية بسبب اللقاح، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، قبل أن تعقد اجتماعها الثلاثاء.

وكانت الدنمارك أول بلد تعلن في 11 شباط تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا، كإجراء احترازاي، على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى أشخاص تلقوه.

وفي اليوم ذاته حذت النرويج حذوها. وأعلنت النرويج، عن وفاة ممرضة في الخمسين من العمر جراء نزيف دماغي بعد إدخالها إلى المشفى الخميس بعد أسبوع تقريبا من تلقي اللقاح. لكن السلطات الصحية لم تقم علاقة سببية بين أخذ اللقاح والوفاة.

من جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بعمليات التلقيح سيجتمع الثلاثاء من أجل مراجعة سلامة اللقاح.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:38 | 2021-03-16
17:14 | 2021-03-16
17:04 | 2021-03-16
17:00 | 2021-03-16
16:00 | 2021-03-16
15:30 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website