ماذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية عن لقاح أسترازينيكا؟

أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية، الثلاثاء، أن الهيئة "مقتنعة تماما" بفوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه، بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبية أخرى محتملة.

وقالت مديرة الوكالة، إيمر كوك، في مؤتمر صحافي "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية".

وعلقت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، في إجراء احترازي بسبب المخاوف من التسبب بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى "محتملة"، رغم عدم وجود علاقة سببية مثبتة حتى الآن.

وأكدت المجموعة البريطانية- السويدية المصنّعة أنّ اللقاح آمن "ولا يوجد دليل على زيادة خطر" الإصابة بالجلطة الدموية بسبب اللقاح، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، قبل أن تعقد اجتماعها الثلاثاء.

وكانت الدنمارك أول بلد تعلن في 11 شباط تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا، كإجراء احترازاي، على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى أشخاص تلقوه.

وفي اليوم ذاته حذت النرويج حذوها. وأعلنت النرويج، عن وفاة ممرضة في الخمسين من العمر جراء نزيف دماغي بعد إدخالها إلى المشفى الخميس بعد أسبوع تقريبا من تلقي اللقاح. لكن السلطات الصحية لم تقم علاقة سببية بين أخذ اللقاح والوفاة.

من جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بعمليات التلقيح سيجتمع الثلاثاء من أجل مراجعة سلامة اللقاح.