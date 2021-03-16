هل تعتمد روسيا "شهادة التطعيم" كشرط للحصول على تأشيرة دخول؟

أكد يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أن مسألة جعل شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا شرطا للحصول على تأشيرة دخول روسيا، ليست مطروحة على طاولة البحث.وقال إيفانوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "نطلب حاليا اختبارات PCR عند إصدار التأشيرات للمواطنين الأجانب المرخص لهم، بموجب قرارات مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا، القدوم إلى روسيا. مسألة الشهادات ليست قيد النقاش".في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن اعتماد جوازات التطعيم في أوروبا يتناقض مع مبدأ التطعيم الاختياري.