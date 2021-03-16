عربي-دولي

اسكتلندا تعلن خارطة طريق للخروج من الإغلاق العام

Lebanon 24
16-03-2021 | 17:38
A-
A+
Doc-P-803718-637515133297719877.jpg
Doc-P-803718-637515133297719877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن عن خارطة طريق للخروج من الإغلاق العام، مشيرة إلى أنه سيتم رفع أوامر "البقاء في المنزل" في 2 نيسان واستبدالها بتوجيهات محلية.

وقالت ستورجون في كلمة أمام البرلمان إن خارطة الطريق ستعتمد على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن "أياما أكثر إشراقا تنتظرنا".

وأوضحت أن قطاع الحانات والمطاعم قد يسمح له باستقبال الزبائن في مجموعات من ستة أشخاص اعتبارا من 26 نيسان، مع حظر تجول يبدأ الساعة 10 مساء.

كما سيتم إعادة فتح بعض المتاجر غير الأساسية، بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة ومراكز الحدائق ومتاجر الأدوات المنزلية ومصففي الشعر، بدءا من 5 أبريل، أي قبل إعادة فتح القطاع بالكامل اعتبارا من 26 أبريل.

كما سيتم تخفيف القيود على التجمعات في الهواء الطلق، حيث سيتمكن ستة أشخاص من ثلاث عائلات مختلفة من التجمع، أما الجنازات وحفلات الزفاف سيسمح بحضور 50 شخصا كحد أقصى فيها.

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:14 | 2021-03-16
17:04 | 2021-03-16
17:00 | 2021-03-16
16:59 | 2021-03-16
16:00 | 2021-03-16
15:30 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website