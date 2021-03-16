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رئيس الحكومة الليبية يتسلم مهام منصبه ويؤكد على الإصلاحات

Lebanon 24
16-03-2021 | 19:35
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شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، على أن حكومته "عازمة على الإصلاحات"، وذلك خلال تسلمه مهام منصبه رسميا.

وقال دبيبة، في كلمة بعد تسلمه المهام رسميا، إن الحكومة الجديدة "ستكمل ما بدأ في هذه المرحلة الصعبة من حياة الليبيين".

وأضاف: "نحن عازمون على الإصلاحات.. اليوم ذهبت مرحلة، وستأتي مراحل".

وتابع: "نشكر الحكومة السابقة على ما قدمته.. أنتم إخوة لنا وسنستفيد من خبراتكم السابقة.. نحن معكم وأنتم معنا.. تركتم مساحة لا بأس بها من الحركة وجني النتائج".

وأوضح: "اشتغلتم في موضوع المصالحة وكورونا ونحن نراكم ونشاهدكم ونتابع إجراءاتكم السابقة.. نأمل أن نكمل ما بدأتموه".

وأدى رئيس الحكومة الليبية ووزراء حكومته، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتبدأ في مباشرة أعمالها.

وخلال جلسة البرلمان، تعهد عبد الحميد دبيبة، بـ"الحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها".

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على أن الحكومة الجديدة "مكلفة بتهيئة المناخ المناسب لانتخابات نهاية العام".

وبدوره، قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إنه ينبغي على الحكومة "خدمة الوطن وتحسين ظروف عيش المواطن الليبي"، معتبرا أن "بناء مؤسسات الدولة الليبية يمثل المرحلة الأهم".

ودعا صالح حكومة الوحدة الوطنية، إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
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