عربي-دولي

العراق يخفف قيود الحركة على المواطنين

Lebanon 24
16-03-2021 | 20:30
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قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تخفيف إجراءات حظر التجوال الجزئي والشامل المفروض في البلاد لمواجهة الوباء، ووافقت على إعادة فتح مراكز التسوق وفق إجراءات السلامة المتبعة.
قال الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية اليوم، تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم 21 آذار الجاري.

وأوضح أن حظر التجوال الجزئي سيبدأ من الساعة 9 مساء إلى 5 صباحا، فيما سيكون الشامل يومي الجمعة والسبت فقط، لافتا إلى أنه تقرر أيضا فتح المحال والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة.

أعلنت الحكومة العراقية في 13  شباط الماضي، فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، بدءا من 18 فبراير ولمدة أسبوعين، ثم مددته إلى 22 من الشهر الحالي، على أن يكون جزئيا خلال الأيام المتبقية ومع إغلاق المطاعم ومراكز التسوق والمقاهي والمساجد وجميع دور العبادة ضمن الإجراءات الاحترازية.

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5267 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19" مقابل شفاء 4564 مصابا، إلى جانب 39 حالة وفاة. بلغ إجمالي الحالات المسجل إصابتها في البلاد 768352 ألف حالة.
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