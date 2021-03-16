عربي-دولي

أردوغان: لا تنازلات بشرق المتوسط.. والشعب المصري لا يعارضنا

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:30
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كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تقدم أي تنازلات، رغم التطورات في شرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دوديك: "لا تغيير في موقفنا الحازم شرق المتوسط. ونحن لا نتحدث عن أي تنازل".
 
كما تطرق الرئيس التركي إلى الاتصالات مع مصر، مؤكداً أن "الشعب المصري لا يختلف معنا".

وفي ظل التودد التركي الأخير لعودة العلاقات مع القاهرة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أن المواقف السلبية للساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي.

وأوضح شكري أنه إذا وجدت مصر تغييراً في السياسة التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية بين البلدين.
 
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