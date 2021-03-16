التحالف: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم مقابل ميناء الصليف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الثلاثاء، أن قواته دمرت زورقا مفخخا يتبع للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف شمال غربي مدينة الحديدة.وأضاف التحالف في بيان أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.وأفاد بأن ميليشيات تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.والاثنين، قال إنه دمر موقعا محصنا للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها في صعدة اليمنية.وأفاد مراسل "العربية" في الأراضي اليمنية هاني الصفيان، اليوم الثلاثاء، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ غارات جوية استهدفت عربات مدفعية ومضادات طائرات.يأتي ذلك فيما أفاد المراسل نقلا عن مصادر أمنية وطبية يمنية بارتفاع عدد قتلى الحوثيين في حجة إلى 100.وكانت كاميرا "العربية" قد رافقت الجيش اليمني أثناء نزع الألغام التي زرعها الحوثي في حجة، ونقلت مشاهد مباشرة من الحقل الذي زرعه الحوثي في مناطق المدنيين في حجة.