عربي-دولي

سلالة جديدة من كورونا بفرنسا.. لا ترصدها مسحة الـ PCR

Lebanon 24
16-03-2021 | 23:15
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن العلماء يحققون بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني (غرب) قد يكون اكتشافها عبر الفحص أكثر صعوبة من بقية السلالات.

وجرى رصد ثماني إصابات بالسلالة الجديدة في بؤرة في مستشفى في منطقة بريتاني.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشاراً من غيرها.

من جهتها، قالت إدارة الصحة في منطقة بريتاني في بيان اليوم: "ستجرى تحقيقات لتحديد تأثير التطعيم والأجسام المضادة التي تكونت جراء إصابات سابقة بكوفيد-19 على هذه السلالة".
كما يسعى العلماء لمعرفة ما إذا كان بإمكان هذه السلالة عدم الظهور في الاختبار بعدما جاءت نتيجة فحص تفاعل البوليمر المتسلسل "بي. سي. آر" PCR سلبية لدى عدة مرضى، ثم جاءت نتيجة عينات دم أو عينات مأخوذة من عمق الجهاز التنفسي إيجابية لناحية إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت منطقة بريتاني حتى الآن بمنأى عن الانتشار الكثيف لكورونا وسلالاته المتحوّرة، حيث كان عدد الإصابات اليومية فيها منخفضاً خلال الموجتين الأولى والثانية من الوباء في فرنسا. كما كان يُنقل إليها مصابون بالفيروس لتخفيف الضغط عن مستشفيات باريس والشرق الفرنسي.
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