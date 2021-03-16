سلالة جديدة من كورونا بفرنسا.. لا ترصدها مسحة الـ PCR

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن العلماء يحققون بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني (غرب) قد يكون اكتشافها عبر الفحص أكثر صعوبة من بقية السلالات.وجرى رصد ثماني إصابات بالسلالة الجديدة في بؤرة في مستشفى في منطقة بريتاني.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشاراً من غيرها.من جهتها، قالت إدارة الصحة في منطقة بريتاني في بيان اليوم: "ستجرى تحقيقات لتحديد تأثير التطعيم والأجسام المضادة التي تكونت جراء إصابات سابقة بكوفيد-19 على هذه السلالة".