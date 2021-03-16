بالأرقام.. 10 سنوات من النزاع في سوريا

كان للثورات العربية عام 2011 آثار فورية ودائمة على الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن انزلاق سوريا إلى عقد كامل من الفوضى والتطرف والنزاع كان غير متوقع.



النزاع السوري مزق العائلات، ودمر الاقتصاد، وأدى إلى ظهور وسقوط واحدة من أكثر الجماعات الإرهابية تطرفا في العالم.

أرقام عن النزاع في سوريا:

عدد القتلى المدنيين في سوريا

يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة أن حوالي 387 ألف شخص لقوا حتفهم منذ بدء النزاع في عام 2011.



ويقول المرصد إن نحو 100 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب التعذيب في السجون التي تديرها حكومة النظام السوري وما زال نحو 100 ألف في السجن. ووفقاً للمرصد هناك ما يقارب 200 ألف شخص آخر مفقودين.

البطالة والفقر

كان للنزاع السوري تأثير خاص على الفقر. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تموز من العام الماضي إن 90٪ من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر. وسجلت سوريا معدل بطالة بلغ 54 في المائة في عام 2019 ، وفقًا لمراجعة الاحتياجات الإنسانية للأمم المتحدة.



وحسب بيانات جديدة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 12.4 مليون سوري – ما يقرب من 60٪ من السكان – يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي.



هذا وقد انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 98٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال العقد الماضي. وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إن أسعار المواد الغذائية أعلى 33 مرة مقارنة بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب.

النزوح الداخلي

تقول الأمم المتحدة إنه من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب، نزح أكثر من 6.7 مليون شخص من ديارهم بسبب القتال داخل سوريا، ويعيش العديد منهم في مخيمات بعد نزوحهم عدة مرات.



أدى التدهور الاقتصادي والصعوبات إلى دفع السوريين بشكل متزايد إلى مغادرة منازلهم ، لكن عدد النازحين سيكون أعلى إذا استؤنفت العمليات العسكرية الكبيرة ، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين.