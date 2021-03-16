سانا: عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية

ذكرت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.وقالت الوكالة إن تلك الدفاعات أسقطت عدداً من صواريخ العدوان في سماء دمشق، ولم تذكر الوكالة معلومات عن المناطق المستهدفة، أو حجم الخسائر.وتكررت في الآونة الأخيرة الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع داخل الأراضي السورية خاصة في دمشق وريفها.