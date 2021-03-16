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عربي-دولي
سانا: عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية
Lebanon 24
16-03-2021
|
23:40
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ذكرت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.
وقالت الوكالة إن تلك الدفاعات أسقطت عدداً من صواريخ العدوان في سماء دمشق، ولم تذكر الوكالة معلومات عن المناطق المستهدفة، أو حجم الخسائر.
وتكررت في الآونة الأخيرة الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع داخل الأراضي السورية خاصة في دمشق وريفها.
ومنتصف الشهر الماضي أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.
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