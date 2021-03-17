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روسيا.. توقيف أحد الموالين لـ"داعش" كان يخطّط لتنفيذ عمل إرهابي!

Lebanon 24
17-03-2021 | 11:00
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنّ عناصره تمكنوا في جمهورية إديغيا الروسية ذات الحكم الذاتي من القبض على أحد الموالين لتنظيم "داعش"، كان يحضر لتنفيذ جريمة إرهابية.

وأضافت المخابرات الروسية، في بيانها الصحافي: "تمّ على أراضي جمهورية أديغيا بشمال القوقاز، اعتقال مواطن من منطقة آسيا الوسطى، كان يعدّ لتنفيذ عمل إرهابي في أماكن تواجد جماهيري للمواطنين".

وعثر رجال الأمن، في منزل المعتقل، على مواد لتصنيع العبوات الناسفة مع قطع معدنية لزيادة تأثيرها القاتل، وكذلك على راية تنظيم "داعش"، وخريطة لمدينة مايكوب، وقد تم عليها تحديد أماكن العمليات الإرهابية المحتملة، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفي الكمبيوتر الموجود بحوزة المعتقل، تمّ العثور على مواد ومحتويات إرهابية، بما في ذلك تعليمات مختلفة.

وتم فتح قضية جنائية، للتحقيق، وفقاً لمادة "التحضير لعمل إرهابي" من قانون العقوبات الجنائية الروسي. ولم يحدد رجال الأمن، متى تم اعتقال الإرهابي المذكور.
المصدر: روسيا اليوم
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