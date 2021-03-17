صور تظهر الأمير وليام "مهموماً" بعد تلقيه مكالمة من هاري.. وصديقة تكشف التفاصيل

تحدث الأمير البريطاني هاري مع شقيقه الأكبر الأمير وليام للمرة الأولى منذ المقابلة التي أجراها هو وزوجته ميغان ماركل مع أوبرا وينفري، لكن الحديث لم يكن "بناء"، حسبما قالت صديقة للزوجين الثلاثاء.

وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية في 7 آذار، قالت ميغان إن أحد أفراد العائلة المالكة لم تذكر اسمه سأل عن مدى قتامة بشرة ابنها آرتشي عند ولادته، بينما قال هاري إن والده وريث العرش الأمير تشارلز خذله وإنه شعر بأنه محاصر.

وخلال حديث، الخميس الماضي، قال الأمير وليام إنه لم يتحدث بعد إلى شقيقه، لكنه ينوي القيام بذلك، وقال للصحفيين: "نحن لسنا عائلة عنصرية على الإطلاق".

وقالت جايل كينغ مقدمة برنامج "سي.بي.سي. ذيس مورنينغ"، إنها تحدثت إلى هاري وميغان في مطلع الأسبوع وإن محادثة جرت بين الأخوين.

وقالت: "هذا صحيح، تحدث هاري إلى شقيقة وإلى والده أيضا، وما سمعته هو أن حديثه معهما لم يكن بناء، لكنهم سعداء لأنهم بدأوا حوارا على الأقل".

ولم يعلق مكتب وليام في قصر كينزنغتون على تصريحات كينغ.

وقد التقط صحافيون صوراً للأمير ويليام، أمس الثلاثاء، وهو يبدو مهموماً أثناء قيادة سيارته في لندن، بعدما كشفت كينغ، ان هاري تحدث مع شقيقه ومع والدهما تشارلز لأول مرة بعد المقابلة المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري، وفقاً لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانية.