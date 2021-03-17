الأردن.. صدور الأحكام بحقّ المتّهمين بقضية "فتى الزرقاء"!

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بإدانة 10 متّهمين في قضية الاعتداء الوحشي على فتى قبل عدة أشهر، وعرفت إعلامياً باسم "فتى الزرقاء"، وقرّرت بحقّهم عقوبات الإعدام والسجن لمدد وصلت لـ 15 عاماً، فيما برّأت المحكمة 7 من المتهمين بالقضية التي هزّت الشارعين الأردني والعربي.

#عاجل/ أمن الدَّولة تدين ١٠ من المتهمين بقضية فتى الزَّرقاء وتقرر عقوبات الاعدام والسجن لمدد وصلت ل ١٥ عاما.#بترا #الاردن pic.twitter.com/U6XhZOWswZ — Jordan News Agency (@Petranews) March 17, 2021

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنّ "محكمة أمن الدَّولة تحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء".

#عاجل//محكمة أمن الدَّولة تحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء. #بترا #الاردن pic.twitter.com/q965aW43w1 — Jordan News Agency (@Petranews) March 17, 2021

وأضافت: "محكمة أمن الدَّولة تحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم السابع عشر الفار من وجه العدالة في جريمة فتى الزرقاء".

وأفادت بأنّ "محكمة أمن الدَّولة تحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم 6 الفار من وجه العدالة في جريمة فتى الزرقاء".

كما ذكرت "بترا" أنّ المحكمة حكمت ببراءة 7 من المتهمين بقضية فتى الزرقاء".

كما حكمت المحكمة على أحد المتهمين بالقضية بالسجن لمدة 15 سنة، وآخر بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه بالأشغال الموقّتة.

وأشارت المحكمة إلى أنّ "المدانين في جريمة "فتى الزَّرقاء" ارتكبوا جريمة روعت المجتمع وأرهبت محافظة الزَّرقاء خصوصاً والأردن بشكل عام".

وكانت القضية التي أثارت غضباً في الشارعين الأردني والعربي قد نالت اهتماماً شخصياً من طرف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي تابع العملية الأمنية التي أفضت إلى القبض على مرتكبي الجريمة، وأكد ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، وفق وسائل إعلام أردنية.



وكان عدد من الأشخاص اختطفوا، في تشرين الأول الماضي، فتى يدعى صالح حمدان، ويبلغ من العمر (16 عاماً)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقاً في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.



