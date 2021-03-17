عربي-دولي

خطة نائب لمحاربة كورونا تثير موجة سخرية.. "وزميله يضحك"

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:30
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اقترح سياسي برازيلي استخدام المروحيات والطائرات "لرش بلدته بمطهر اليدين" للقضاء على فيروس كورونا من الأعلى، في محاولة وصفتها صحيفة " الغارديان" البريطانية بـ"اليائسة والعقيمة".
 

وقدم المسؤول المحلي بولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية اقتراحه في وقت تكافح فيه البرازيل تفشي فيروس كورونا المستمر منذ 13 شهرا، والذي تسبب بوفاة أكثر من 280 ألف شخص.

وخلال اجتماع للسياسيين المحليين في بلدة "كانيلا" السياحية، تساءل عضو المجلس ألبيري دياس عما إذا كان الرش الجوي لمعقم اليدين قد يساعد على مكافحة الفايروس.

وقال دياس "لدينا الكثير من رجال الأعمال هنا الذين يمتلكون طائرات ومروحيات، ولا أعرف إذا كان هناك سائل من معقم اليدين، ولكني أعتقد أن الرش سيكون فكرة جيدة، لأن الفيروس في الهواء".

وأضاف "إنهم يستخدمون الطائرات لرش المحاصيل، وربما تكون فكرة جيدة لأن الكحول المعقم لا يضر".

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، ضحك أحد زملاء دياس في المجلس على الاقتراح الذي قدمه، وأثار تصريحه موجة سخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل في بلدته.

المصدر: الحرة
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