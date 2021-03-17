عربي-دولي

"التعاون الخليجي": أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل "النووي" والصواريخ

Lebanon 24
17-03-2021 | 14:30
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أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، أنّ "أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي".

وقال الحجرف إنّ إيران "تواصل دعم" جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) "وزعزعة استقرار المنطقة".

وجاءت كلمة الحجرف في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء، المقرر لمتابعة تنفيذ قرارات "قمة العلا"، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني.

وأكد الحجرف على "دعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث".

وأشار إلى أن "أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية"، موضحاً أنّ "مجلس التعاون يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث"، بحسب ما نقل موقع قناة "العربية".

وشدد الحجرف على "أهمية تفعيل آلية العمل العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون".

وأكد أنّ "مجلس التعاون يقف مع السعودية في كافة إجراءات حفظ أمنها"، وأن "أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ".

وحول القضية الفلسطينية، ذكر أن "دول المجلس متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 1967".
المصدر: العربية
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