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الفلسطينيون يتلقون دفعة من اللقاحات.. وهذا موعد بدء التطعيم

Lebanon 24
17-03-2021 | 13:03
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قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، بأن الوزارة ستتسلم اليوم وغدا نحو 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، و24 ألف لقاح "أسترازينيكا" ضد هذا الفيروس.

وفي بيان صحافي، أكد كمال الشخرة أن وزارة الصحة ستبدأ يوم الأحد المقبل بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

كما لفت الشخرة إلى أنه سيتم تخزين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن كمية اللقاحات التي ستصل فلسطين اليوم وغدا، سيتم إعطاؤها للكوادر الطبية والصحية، ومرضى الكلى والسرطان، ومن هم فوق الـ75 عاما، موضحة أن هذه الكميات مخصصة للمحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضافت الوزارة أن هذه العيادات والمراكز التي سيتم فيها التطعيم، مرتبطة بمنصة التطعيم التي أطلقتها، وسيتم إدخال أسماء المطعمين على المنصة بعد عملية تلقي التطعيم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة التسجيل على المنصة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.
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