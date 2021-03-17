الرئيس التونسي من ليبيا: الوقت حان لتجاوز الجفاء بين بلدينا

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنّ "الوقت حان لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس".





وقال إنّه سيعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده، بحسب ما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم". ولفت سعيد إلى أنّ "تراب ليبيا امتداد لتراب تونس وتاريخنا حافل بمظاهر الوحدة"، مشدداً على أن "أمن ليبيا من أمن تونس".وقال إنّه سيعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده، بحسب ما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم".

ولفت الرئيس التونسي إلى أنّ اللجنة العليا بين ليبيا وتونس ستناقش في الأيام القادمة عدداً من القضايا المهمة، كاشفا أنه تم بحث قضية الصحفيين التونسيين "نذير وسفيان".



بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عمق العلاقات بين ليبيا وتونس.