تشاووش أوغلو: وزير خارجية اليونان يزور تركيا الشهر المقبل

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا في 14 نيسان المقبل.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده تشاووش أوغلو، مع نظيره الكازاخستاني مختار تيليوبردي، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.وأوضح تشاووش أوغلو بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" أنّ "المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان انطلقت مجدداً بعد توقف 5 أعوام".وأشار إلى أن "الجولة الـ61 التي جرت الشهر الماضي في إسطنبول، كانت إيجابية، وأن هذه المحادثات تناولت الخلافات القائمة بين البلدين في بحر إيجة وسبل حلها".وأوضح أنه "من غير الممكن حل الخلافات القائمة في اجتماع واحد"، مبينا أن "المحادثات الاستكشافية ستستمر بين الطرفين".