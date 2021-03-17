عربي-دولي

تشاووش أوغلو: وزير خارجية اليونان يزور تركيا الشهر المقبل

Lebanon 24
17-03-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-804027-637515871641258231.jpg
Doc-P-804027-637515871641258231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا في 14 نيسان المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده تشاووش أوغلو، مع نظيره الكازاخستاني مختار تيليوبردي، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" أنّ "المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان انطلقت مجدداً بعد توقف 5 أعوام".

وأشار إلى أن "الجولة الـ61 التي جرت الشهر الماضي في إسطنبول، كانت إيجابية، وأن هذه المحادثات تناولت الخلافات القائمة بين البلدين في بحر إيجة وسبل حلها".

وأوضح أنه "من غير الممكن حل الخلافات القائمة في اجتماع واحد"، مبينا أن "المحادثات الاستكشافية ستستمر بين الطرفين".
 
وبدأت اليونان وتركيا جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية في أثينا، أمس الثلاثاء، سعياً للتوصل لرؤية مشتركة في نزاع طويل الأمد على الحدود البحرية قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنّ المحادثات تهدف لإرساء أساس لمفاوضات رسمية، لكن البلدين لم يحرزا تقدما يذكر خلال أكثر من 60 جولة من المحادثات منذ 2002 وفشلا حتى في الاتفاق بشأن القضايا المطروحة للنقاش.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال إنّه مستعد للاجتماع مع نظيره التركي، لكن أي اجتماع "لا بد أن يعقد في أجواء ملائمة".

ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون قضية شرق المتوسط في اجتماع يومي 25 و26 آذار.
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2021-03-17
20:00 | 2021-03-17
19:30 | 2021-03-17
19:00 | 2021-03-17
18:36 | 2021-03-17
17:30 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website