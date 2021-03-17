عربي-دولي

تصريح مقلق من إسبانيا حول لقاح "أسترازينيكا".. تحقيق حول حالة وفاة جديدة!

Lebanon 24
17-03-2021 | 14:18
A-
A+
Doc-P-804030-637515878208474838.jpg
Doc-P-804030-637515878208474838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، بأن الوكالة الإسبانية للأدوية والمستحضرات الطبية (AEMPS) تجري تحقيقا في ملابسات وفاة امرأة جراء نزيف دماغي بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "تقوم (AEMPS) بالتعاون مع الهيئات الأخرى والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بجمع معلومات إضافية وتجري تحقيقا دقيقا لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة محتملة بالإضافة إلى واقع تزامن التلقيح والوفاة".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن معلمة تبلغ من العمر 43 عاما من مدينة ماربيليا توفيت جراء نزيف دماغي بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا". وتم تطعيمها بجرعة أولى من اللقاح في 3 آذار الجاري وبعد عدة ساعات استعانت المرأة بخدمة الإسعاف في مستشفى "Quiron" المحلية. وأعلن الأطباء أن حالتها الصحية السيئة مرتبطة بتداعيات التلقيح.   

وعادت المرأة إلى المستشفى بعد 10 أيام بسبب عدم تحسن حالتها الصحية. واكتشف الأطباء أنها تعاني من نزيف دماغي كبير، وأجريت لها عملية جراحية، غير أن المرأة توفيت الاثنين الماضي.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الإسبانية بأن المرأة توفيت بسبب سكتة دماغية مع تحول نزفي. وينتظر الأطباء حاليا نتائج التشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

ونقلت وكالة "Europa Press" عن وزارة الصحة أنه تم في إسبانيا تسجيل 3 حالات إصابة بجلطات الدم بعد تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا، فيما يتجاوز العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح في البلاد 900 ألف شخص.

وكان عدد من الدول الأوروبية بما فيها النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وغيرها قد علقت سابقا استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب المعلومات الموجودة حول إثارته لجلطات الدم. وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنها تجري تحقيقا في هذه الحوادث، معبرة في الوقت ذاته عن اعتقادها بأن استمرار التلقيح بـ "أسترازينكا" أثناء التحقيق ممكن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2021-03-17
20:00 | 2021-03-17
19:30 | 2021-03-17
19:00 | 2021-03-17
18:36 | 2021-03-17
17:30 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website