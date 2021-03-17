عربي-دولي

وزير الخارجية البريطاني يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم

Lebanon 24
17-03-2021 | 17:30
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يُحذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في عرضه لرؤيته لدور المملكة المتحدة في العالم من تراجع الديمقراطية.

وسيقول راب في كلمته في هذا الصدد إن الديمقراطية تواجه أصعب تحدٍ لها منذ نهاية الحرب الباردة.

وسيؤكد أيضا على الحاجة لأن تستخدم المملكة المتحدة نفوذها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والثقافي حتى تكون "قوة خير في العالم".

وتأتي كلمة راب بعد يوم من نشر الحكومة البريطانية تقريرا عن إصلاح سياستها الخارجية.
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