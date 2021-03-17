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وزير الصحة البريطاني يدعو إلى مواصلة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

Lebanon 24
17-03-2021 | 14:40
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دعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، إلى مواصلة استعمال لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، مؤكدا غياب أدلة على تسببه بجلطات دموية، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وعلقت دول عدة تلقي اللقاح احترازيا على خلفية مخاوف من آثار جانبية له.

وكتب مات هانكوك في مقال في صحيفة "ذي صن": "لا توجد أدلة على أن اللقاح يسبب جلطات دموية".

وأكد الوزير البريطاني أن ذلك ليس مجرد رأي شخصي، بل هو أيضا وجهة نظر الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية.

وأضاف هانكوك في مقاله أنه "جرى استخدام أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة ومعدل الحالات (جلطات الدم) بين من تلقوا التلقيح أقل من المتوقع عادة في صفوف عموم السكان".

وتجري المملكة المتحدة حملة تلقيح واسعة بدأتها في كانون الأول باستخدام لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر-بايونتيك".

وتلقى حتى الآن زهاء 25 مليون شخص جرعة لقاح واحدة، أي زهاء نصف إجمالي السكان الراشدين.

وتأمل الحكومة في تطعيم جميع الراشدين بجرعة لقاح بحلول نهاية تموز، وقد أكد وزير الصحة أن بلده "على المسار السليم" لتحقيق هدفه.

وأوضح أنه "هذا الأسبوع، ستساعدنا زيادة الإمدادات على مزيد تسريع عملية التلقيح" في وقت تندد دول أخرى بتأخر تلقيها شحنات من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف: "الأهم بالنسبة لنا حاليا هو التزام الهدوء ومواصلة التطعيم".

وحض الوزير البريطانيين في لقاء متلفز على "التلقيح"، مشددا أن ذلك "ينقذ الأرواح".

من جهته، اعتبر اليوم اختصاصي الطب التنفسي وعضو اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين البروفسور جيرمي براون، أن تعليق دول عدة استخدام لقاح أسترازينيكا "ليس منطقيا".

وأضاف في تصريح الى "بي.بي.سي": "بالنسبة الي لا يبدو ذلك منطقيا على الإطلاق، لأننا نعرف أن اللقاح (...) فاعل للغاية، ونحن نستخدمه لتجنب الوفيات".
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