عربي-دولي

دولة تعلن دخولها موجة ثالثة من كورونا.. ما هي؟

Lebanon 24
17-03-2021 | 15:52
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أعلن وزير الصحة النرويجي بنت هويه، أن تسجيل رقم قياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا أمس الثلاثاء يشي بدخول البلاد موجة ثالثة من الوباء، منوها بإمكانية تشديد الإجراءات الصحية.

ونقلت قناة NRK TV عن بنت قوله: "لقد دخلنا الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لكنني أعتقد أنه يمكننا التعامل مع ذلك بنجاح مرة أخرى".

وخلال اليوم الماضي، بلغت الزيادة في عدد المصابين في النرويج 1156 حالة، منها 495 في العاصمة أوسلو، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها الزيادة اليومية عتبة الألف شخص منذ بداية الوباء بعد الحد الأقصى السابق 930 حالة بلغته في كانون الثاني. ووصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 82,4 حالة.

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